吳青峰即將在11月23、24日在高雄巨蛋舉辦個人首場《太空備忘記》演唱會，近日進練團室勤練唱，他笑說「唱到撕心裂肺，自己的歌也都太難唱了吧！」更自嘲道：「自己寫的怪誰」。有歌迷心疼他盡力準備，創意留言表示「新專輯的歌好聽但好難唱，真的是『寫歌一時爽，唱時火葬場。』」

新專輯第5波主打歌〈失憶鎮〉MV首度合作金曲導演黃中平，更找來草泥馬、白孔雀、鴿子、貓頭鷹、兔子等動物同框拍攝，草泥馬「妮妮」特別專車北上「客串」，呆萌模樣立刻擄獲全場的心，更和青峰臉貼臉、乖順躺在懷裡任由他撫摸。吳青峰還「戲精上身」，拿起一旁的孔雀道具對著說：「你記得你曾經是隻天鵝，只是因為頭上插了個毽子嗎？」最後補槍一句「我的老天鵝啊」，即興演出逗樂現場工作人員。

吳青峰〈失憶鎮〉MV畫面唯美及富有藝術感，他感謝導演用很「詩意」的方式來呈現「失憶」。（環球音樂提供）

拍攝MV前一晚，吳青峰在海洋音樂祭演出不慎扭傷腳踝，腫到無法走路，但仍然敬業拍完，其中一幕「接水杯」畫面，吳青峰身手矯捷接住從桌面掉落的水杯，大夥封他「接神」，最後還直接叫他「JASON」，逗趣十足。

MV中特地採用最新攝影控制科技moco（motion control），以及電影〈駭客任務〉經典子彈時間（bullet time）方式來拍攝，空間效果產生吸睛感十足的3D分割感，呈現唯美畫面以及藝術感，他感謝導演用很「詩意」的方式來呈現「失憶」。〈失憶鎮〉MV於11月1日首播，吳青峰《太空備忘記》演唱會11月23日、24日於高雄巨蛋演出。

吳青峰新專輯第5波主打歌〈失憶鎮〉MV首度合作金曲導演黃中平，當中還有草泥馬、白孔雀、鴿子、貓頭鷹、兔子等動物同框拍攝。（環球音樂提供）

吳青峰〈失憶鎮〉MV特地採用最新攝影控制科技moco，以及電影〈駭客任務〉經典子彈時間方式來拍攝。（環球音樂提供）

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