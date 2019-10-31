針對國民黨總統候選人韓國瑜提出「降低學生就學貸款利息、甚至免息」的政見，教育部表示，就學貸款全面免息，政府補貼利息的負擔加重，而且可能造成申請人數激增，甚至學生拿這些錢去套利的後遺症。

教育部高教司長朱俊彰表示，現在每年新增23萬至26萬人申請就學貸款，累積到現在，在學或畢業背有就學貸款的人數是88.3萬人，政府每年要補貼利息23億元。

目前家戶所得114萬以下的學生申請就學貸款，在學期間或畢業、退伍後1年免息；家戶所得114萬元至120萬元的學生，就學貸款利息政府補貼一半；家戶所得120萬元以上或家中有兩個小孩讀高中以上，可以申請就學貸款，但利息必須全部自付。

朱俊彰指出，3年前學生支付就學貸款的利率是1.62％，但在教育部努力下，降為1.15％。學生畢業或當完兵後1年開始還就學貸款，借1學期，以1年來還。如果就業後，月收入3.5萬元以下，還可申請緩繳本金及利息，每次緩繳1年，至多4次。

朱俊彰舉例，一個大學生就學4年，畢業後1年開始還就學貸款，如果月薪不到3.5萬元可以有4年申請緩繳本金及利息，之後如果因為結婚或有小孩而經濟壓力沈重，不管月收入多少，至多可以再申請4年只繳息不還本。也就是，大學生大一申請就學貸款，可以在13年後才開始還本金，負擔已大為減輕。

對於韓國瑜主張就學貸款完全免利息，朱俊彰說，以現行88.3萬人申請就學貸款來算，政府每年要補貼39億元的利息。不過一旦全面免息，申請就學貸款的人數會大幅成長，加重銀行的承作壓力，而且有些學生會申請就學貸款去套利，可能衍生另外的社會問題。

(中時 )