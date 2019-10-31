新北市新莊區立泰里新泰路401巷一帶，因巷弄狹小、車位不足，民眾經常將機車違規停放在紅線及騎樓內，影響居民進出，為解決交通亂象，區公所發揮巧思，挪出巷弄中的部分公有綠帶，改建成85格機車停車格，今(31日)正式完工，開放民眾免費停放。

新泰路381、401、413巷內多為舊公寓，且家戶多用機車代步，車位供不應求，住戶常為車位發生紛爭，其中在巷底道路的迴轉空間，雖有畫上紅線，民眾仍經常違規停放，造成出入行人及車輛不便。

新莊區公所接獲立泰里長許文章陳情後，立即邀集交通局、里辦公處及當地里民辦理會勘，設法縮小部分巷底綠帶，改建成機車停車格，並於縮小綠帶中補種灌木植栽及草皮，讓居民除了有便利的停車空間外，還有美麗乾淨的巷道環境。

新莊區長朱思戎表示，區公所為最基層的政府服務單位，最貼近一般大眾，更容易聽到民眾的心聲，故應該即時發現民眾的問題，並盡力尋求解決的方法，讓地方的問題獲得解決，民眾的生活更便利。

(中時 )