苗栗縣長徐耀昌等人昨日為「貓裏．實驗．中正堂」系列活動宣傳，邀請民眾踴躍支持，體驗全新藝文饗宴。（何冠嫻攝）

福爾摩沙馬戲團為【貓裏‧實驗‧中正堂】Season3暖身

苗栗市中正堂今年翻新大廳設備裝潢、將舞台帷幕調整打造「黑盒子劇場」，推出貓裏表演藝術節的壓軸強檔好戲【貓裏‧實驗‧中正堂】Season3推出的福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》、EX-亞洲劇團《假戲真作2.0》經典節目。

縣府文化觀光局獲文化部補助及指導，活化已啟用35年的中正堂空間，翻新大廳設備環境外，並與在地劇團EX-亞洲劇團攜手以「傳統與現代交融」概念，將閒置售票室轉型策展，並策畫多場「黑盒子劇場」戲碼，讓觀眾感受全新藝文體驗。文觀局長林彥甫表示，將中正堂舞台帷幕調整為更能因應黑盒子劇場演出形式，能以更好的場館條件邀請各界優質團隊參與使用。

EX-亞洲劇團團長林浿安指出，中正堂不再限於單一展演型態，利用舞台打造黑盒子劇團，讓觀眾近距離欣賞表演藝術外，更能達到戲劇教育目的，一同感受全新藝文體驗。

苗栗縣長徐耀昌偕同議員余文忠等人，31日為福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》、EX-亞洲劇團演出《假戲真作2.0》第3季節目宣傳，邀請民眾親近藝術文化。徐耀昌表示，近年除培植藝文欣賞人口、引進優質展演節目外，更希望能慢慢推廣「使用者付費」觀念，並以物超所值優惠票價，提升縣民藝術涵養及生活品質。

將雜耍和馬戲融入戲劇的福爾摩沙馬戲團《潘朵拉的盒子》將於11月2日至3日登場，EX-亞洲劇團《假戲真作2.0》則將於11月30日、12月1日接續上演。購票及優惠訊息請洽兩廳院售票系統，活動訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站查詢。

(中時 )