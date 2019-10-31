欣逢中視公司50周年慶，中視慈善愛心基金會今天特別捐贈1台物資運輸車予新竹縣政府。（新竹縣政府提供／陳育賢新竹傳真）

欣逢中視公司50周年慶，中視慈善愛心基金會特別依照全台9個縣市需求，捐贈7台復康巴士及3台物資運輸車，包括新竹縣及高雄市、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣等共10部，旺旺集團董事長蔡衍明及基金會希望透過捐贈車輛能將愛心散弱在大街小巷，使更多的弱勢家庭感受到社會的溫暖。

縣長楊文科今天親自前往中視公司第1大樓，祝賀中視公司50周年慶，他並代表新竹縣政府接受由中視愛心基金會董事長胡雪珠親自捐贈市值150萬元的物資運輸車。

楊文科為表達對旺旺集團董事長蔡衍明及中視慈善愛心基金會對新竹縣政支持的謝意，特別在捐贈儀式中致贈感謝牌，肯定企業回饋社會的公益善舉。

楊文科表示，感謝旺董蔡衍明所帶領的旺旺集團及中視慈善愛心基金會長期協助關懷竹縣的弱勢家庭，這次來到中視參加50周年慶，在這氛圍下充分感受到旺董的溫度，接下這把鑰匙，新竹縣一定會妥善運用這台愛心物資運輸車，一起落實蔡董事長關懷弱勢的理念以及敬老尊賢的精神。

財團法人中視慈善愛心基金會於2004年成立，以辦理社會公益慈善活動、關懷弱勢團體、提供急難救助、發揚愛心精神為目的，不管是921地震提供賑濟或是88風災送物資上阿里山，甚至在鄉鎮間提供弱勢家庭急難救助等，只要公益都不遺餘力。

旺旺集團及基金會除每年「3節時期」扶助竹縣學子及弱勢家庭提供旺旺禮金，2014年更以「送愛到偏鄉」活動，捐贈復康巴士給予竹縣照顧縣民。

社會處長李國祿表示，後續物資冷藏運輸車除了協助偏遠地區的物資運送，更將投入「惜食計畫」的推動，將有效協助關懷據點及送餐團體照顧獨居長輩及弱勢家庭。

(中時 )