台中市長盧秀燕昨日出席「華人領袖遠見高峰會」，邀請大家來參加2020台灣燈會。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕31日受邀出席第17屆「華人領袖遠見高峰會」，以「富市台中、新好生活」為題，分享台中整治空汙及打造活水經濟策略，也為在台中舉行的2020台灣燈會，號召大家來台中賞燈，橫跨耶誕節、元旦、農曆新年到元宵節，四大節日創下全台時間最長的燈會，將帶動台中可觀的燈會經濟。

盧秀燕表示，台中市將打造史上最長的台灣燈會，過去燈會都是在元宵節前後舉辦，但是花了這麼多錢只辦理短短兩周實在可惜，市府拉長展期，文心森林公園副展區提前點燈，並往前一百天在台中公園進行點燈儀式。

「市民才是城市主體！」盧秀燕強調，「陽光、空氣、水」是人類生活的必要條件，身為市長就是要讓市民有好生活，她以「陽光政治、空氣環保及活水經濟」作為施政主軸，她上任以來每一場市政會議都會進行直播，讓民眾直接監督，落實陽光政治。

市府努力讓世界各地了解台中，進而來台中觀光消費，但近幾年台中空品不佳恐讓遊客卻步，盧秀燕說，她一上任就規畫「先公後私、先大後小，提前預警、降載減碳」策略，全力維護台中空品。

針對活水經濟，她提出「富市3」政策，即「前店、後廠、自由港」，在前店部分，直接拍板定案斥資58億元的水湳國際會展中心及投資37億元的綠美圖，延宕多時的兩項工程都已動工。

此外，蓋了快10年的捷運綠線明年將完工通車，由於是高架化，部分幾個站搭乘時可觀賞到美麗樹海，盧秀燕表示，未來會持續推動捷運藍、橘線規畫，打造四通八達路網，帶給市民便利交通。

(中時 )