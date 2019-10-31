苗栗縣政府文康車巡迴服務，以具有多功能用途，且配有卡拉OK等多樣娛樂設備的廂型貨車，將老人福利諮詢傳遞偏鄉，鼓勵社區長者走出家門，促進人際交流。

近年縣府推動社區照顧關懷據點、幸福學院、長照ABC等老人福利與醫療照護，因應高齡化社會打造敬老、愛老幸福城市，藉2006年展開的「行動式老人文康休閒巡迴服務專車」巡迴服務，提供福利政策資訊，並於2015年經爭取中央公益彩券回饋金補助購置汰換，將3.5噸廂型貨車改裝為多功能用途、美觀且行動力十足的文康車，提供卡拉OK、書報雜誌、血壓機、咖啡機等娛樂設備。

社會處副處長張國棟表示，文康專車開進18鄉鎮角落，在各地長者聚集的公園或廟口，提供福利、健康諮詢、生活照顧、休閒文康育樂等服務，自2016年開辦至今年8月底，已辦理4723場次，服務達101萬0139人次。每月行動式老人文康休閒巡迴服務專車時間地點於縣府網站公告。

社會處老人福利科長林美娥表示，破除交通、地理等不便，文康專車深入鄉鎮，能與長者面對面宣導福利措施，更能當場解決各項疑難雜症，另期望文康專車能結合敬老愛心卡申請，現場申辦省去長者舟車勞頓，目前仍須審慎評估設備、環境。

(中時 )