高中第一次英聽成績出爐，後段成績的C和F級加起來竟高達42％；再過一個半月就是第二次英聽測驗，如何在短時間內進步？高中英文老師建議，可以密集作例題、逐字聽寫，只要下功夫，「很多人第二次英聽測驗就從B進步到A，甚至從C級進步到A級。」

中和高中英文老師郭慧敏表示，英文聽力是靠長時期累積，所以現在要高三生去聽英語新聞已經來不及了；但考試還是有一定的模式，如果想在剩下一個半月提升英聽成績，首先就要讓自己的耳朵習慣英文。她建議考生從現在起每天聽英文，線上聽，不見得要大量，每天20分鐘即可。

但「聽英文」只是熟悉，不代表會解題，所以還要針對例題加強練習，現在網路上很多例題可以抓，都是免費的。郭慧敏說，就是學著去抓關鍵字，C要變B是相對容易的。

成功高中英文老師陳國泰表示，如果只剩短時間，他會叫學生去做大考中心或是坊間的參考試題，把不會的題目從頭到尾每個字聽寫下來，寫成逐字稿之後再去對答案，看自己是哪裡錯，反覆練習。「你會發現有些字因為不熟悉那個音調，所以聽不出來，或是學生在背誦這個單字時根本就把重音記錯，或是自己發音有問題。」一邊聽可以一邊快速作筆記，記下數字、地名等關鍵字。

陳國泰說，很多學生第一次英聽測驗拿到B，第二次進步到A；甚至有學生第一次拿到C，經過勤奮的聽寫，一個多月之後拚到A。

(旺報 )