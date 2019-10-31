德化國小四健會辛苦種植芋頭，歷經10個月終於採收，今天舉行義賣活動。（大甲區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區農會德化國小四健會辛苦種植芋頭，歷經10個月終於採收，31日舉行「真心香芋、傳遞幸福」義賣活動，共賣200斤、收入1萬元，將全數捐給蓮心自強服務協會，善舉為社會注入一股暖流。

大甲區農會今年協助德化國小，開闢一處100坪的食農教育田區，積極將農作物芋頭向下推廣，也是連續第3年開辦學童種「芋」食農教育課程；小朋友栽種芋頭經過10個月後終於採收，經過初步整理、包裝、砰重後，裝入手提袋內，消費者都能感受到四健會員的用心。

芋頭種植10個月中，使用友善土地種植方式、少量化肥，不使用除草劑等，每一顆芋頭澱粉值都相關均勻，口感也很綿密，31日在農會信用部大廳前舉行義賣活動，一大早詢問度不斷，一開賣幾乎秒殺，共賣出200斤、收入共計1萬元，將全數捐給蓮心自強服務協會。

大甲區農會總幹事黃瑞祥表示，今年行銷與義賣課程，特別安排在農會前舉行，希望每個會員在活動中，都能用心體會有能力幫助別人，也是一件快樂的事，農會將持續推動並辦理食農敎育，以推廣在地農業。

(中時 )