北市議員江志銘31日在議會市政總質詢上，要求台北市長柯文哲為國民黨總統參選人韓國瑜參選下總結，柯嘆道「唉～一步走錯，全盤皆輸，我覺得國民黨那時朱立倫來選就好，很慘，我笑不出來」，還說當時韓國瑜當北農總經理當得不錯，因為那個職務經常需要喝酒。

江志銘詢問，柯曾評價韓國瑜會讀書、個性豪爽、做事認真、工作讓北農有盈餘，但結果韓原來常喝酒喝到半夜？柯答，韓當北農總經理還不錯，那個職務經常需要喝酒。

江問，韓當高雄市長當得不行吧，還是要做功課，不能即興提政見，現在又要參選總統，被講是草包，是否覺得已經不是以前的韓國瑜？柯說，不是啦，那還是要讀書、準備一下，這叫「彼得定律」，一直做、做、做到不適任。

針對韓主張台灣大學生一年又留學一次，柯認為，這樣花錢，錢也是有，但要講出去留學的目的與理由是什麼，要有意義。至於韓提倡幼兒園就要雙語教育，柯說，雙語教育北市有推，但幼稚園還沒有。而韓曾說要在3000公尺以上高山廣設升旗台，柯則說，不曉得有沒有被斷章取義，但很奇怪。

江志銘要求，給韓國瑜參選總統下個結論，柯則說：「唉～一步走錯，全盤皆輸，我覺得國民黨那時朱立倫來選就好！」江問，所以國民黨推韓是錯誤，既荒謬又是笑話？柯說「很慘，唉～看你問得很高興，但我笑不出來。」

江志銘還提到，觀傳局長劉奕霆「白白胖胖」，而體育局長李再立卻「黑黑瘦瘦」，不過李局長自認工作認真，可是依柯醫師的角度來看，「黑黑瘦瘦」也有可能是生活不正常，喝酒喝到半夜，睡到中午？柯答「有可能，但韓怎麼黑黑瘦瘦，我不曉得」。

此外，江也追問，柯迄今未對是否接受中共「一國兩制」表態，頂多說「一國兩制在台灣沒市場」、「一國兩制行不行，需要講嗎？大家都曉得」，要求表態贊成或反對。柯僅說「我們還是回歸市政啦，大家還是要相信我是最穩定的，我不會為了選票的需要跳來跳去，我從來不幹這種事！」

(中時 )