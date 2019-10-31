民進黨主席卓榮泰（左）力挺唯一提名人選蔡適應，其他人登記就黨紀處理。（許家寧攝）

小朋友參加踩街遊行，拿到糖果超開心。（許家寧攝）

基隆立委選戰藍綠PK激烈，選戰倒數階段民進黨卻陷分裂危機，爭取初選與現任立委蔡適應「撕破臉」的創黨元老、前議員陳志成宣布披上台灣維新黨戰袍，讓蔡連任蒙陰影，黨主席卓榮泰晚間「親征」至基隆挺蔡，撂狠話11月18日登記就黨紀處理。

立委蔡適應31日在市區舉辦「不給糖就搗蛋」萬聖節踩街遊行，蔡打扮成哈利波特，配上圓圓的眼鏡有幾分神似，卓榮泰則首度粉墨登場扮演魔法學校校長，發送糖果給小朋友，蔡稱讚卓是「台灣隊長」，卓則笑說，「一代比一代強」，哈利波特一定贏過鄧不利多。

卓榮泰表示，基隆立委民進黨唯一徵召提名蔡適應，強調他連續7期問政的表現獲選最優秀立委，黨內評估及他的努力足堪大任，完成提名作業，希望基隆的支持者都能支持蔡適應，

被問到6連霸前議員陳志成堅持選到底，卓榮泰臉色沉重，所有黨員同志，無論是資深或新進，都是民進黨大家庭的成員，我們珍惜每一個人，也希望跟所有黨公職繼續努力溝通，希望大家能夠團結一致，合力來支持蔡適應。

卓榮泰話鋒一轉，但是在11月18日以後若登記參選，這就是黨紀嚴明的時候，在黨紀的要求及規定下，一定會對所有黨員同志及社會做出負責的態度，屆時中央、地方要共同努力，把所有朋友一起請回來，一起為打贏這場艱辛的選戰。

(中時 )