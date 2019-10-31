桃園農業博覽會落幕，場館將保留結合周邊景點成為新屋農博環境教育園區。(桃園市政府提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市連續3年舉辦桃園農業博覽會落幕，今年30天展期，吸引超過233萬人次入園，締造超過7億元的商機，此外，農委會的創新農機館也有破億元訂單，及桃園名品館百萬銷售額等，用最少的成本達成最大的效益，展現台灣新農業的潛力與實力。

行政院農業委員會連續兩年設置「創新農機館」，展示9個農業試驗改良場所與6所大專院校所研發的優良農機品，2018年獲得5800萬元訂單，2019年訂單更突破1億4000萬，台灣農機的創新成果有目共睹，更寫下中央結合地方發展農業的良好典範。

農博設置「桃園名品館」，邀集35家業者進駐設攤，販售桃園在地特色商品、農特產品，今年銷售額達560萬，不但打響桃園製造的優良品質，也讓這些「桃園名品」獲得更高的能見度。

3年來農博延續著「科技農業」、「地景藝術」、「綠色生活」、「循環經濟」四大主軸，呈現農業的不同可能性。場館建置上也實踐低碳綠色價值，總減碳量達3044噸，在今年成為全國首個「全園區碳足跡認證的博覽會」，更獲頒全國第一個低碳博覽會金質獎。

農博園區裡的常設性場館也將保留，明年起轉型為「新屋農博環境教育園區」，肩負起環境教育的重任，以嶄新型態繼續營運，結合鄰近的觀新藻礁、觀音草漯沙丘、新屋石滬、大園許厝港濕地等生態亮點，同時帶動新屋及鄰近觀音等景點的旅遊人氣成為常態性的環教基地，讓新屋展現休閒農業的新面貌。

(中時 )