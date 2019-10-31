蘇嘉全妻洪恒珠交退黨切結書 全力衝選舉 19:532019/10/31 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠遞交退黨切結書，全力衝刺選舉。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠決定參選屏東第一選區立委，在地方政壇投下震撼彈，她在競選總部成立時強調將退出民進黨，並悄悄委託友人向民進黨屏東縣黨部遞交退黨切結書，同時向屏東農業生物科技園區請假，全力投入選舉。 洪恒珠強調，參選是自己的決定與生涯規畫，唯一的變數就是立委蘇震清決定參選，她會選擇退出，現在就照著步調進行選區拜訪，爭取選民認同。同選區立委，她會退出，但是目前她還是依照自己的腳步走。 (中時 ) #立委 #蘇嘉全 #洪恒珠 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨倒閣反救民進黨 04:102019/10/28 時論廣場 蔡英文選情穩？從民進黨三個動作看出困境 09:252019/10/28 政治 過半民眾 不滿意民進黨執政表現 10:142019/10/28 政治 民進黨立委參選人「再進化」 看板沒黨徽還放大國旗 16:272019/10/28 政治 搶基隆綠營票倉！台灣維新立委提名陳志成 17:202019/10/29 政治 強打8字箴言砲轟蔡政府 吳敦義下令文宣動起來 16:382019/10/30 政治 中共代理人法推前 自由退後 04:092019/10/31 論壇廣場 綠營急了 瘋祭抹紅法案 04:102019/10/31 時論廣場 小英鎖國大業最後一塊拼圖 04:102019/10/31 時論廣場 小英謙卑變傲慢 國民黨痛斥要下架 14:592019/10/31 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 趙少康泣血真心話 網淚喊：拜託藍軍投韓吧！ - 政治 這張臉害小英民調丟8％ 韓黑教父笑死了 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 名嘴陳東豪說韓打破酒瓶刺人 韓國瑜：已委請律師提告！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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