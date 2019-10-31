立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠決定參選屏東第一選區立委，在地方政壇投下震撼彈，她在競選總部成立時強調將退出民進黨，並悄悄委託友人向民進黨屏東縣黨部遞交退黨切結書，同時向屏東農業生物科技園區請假，全力投入選舉。

洪恒珠強調，參選是自己的決定與生涯規畫，唯一的變數就是立委蘇震清決定參選，她會選擇退出，現在就照著步調進行選區拜訪，爭取選民認同。同選區立委，她會退出，但是目前她還是依照自己的腳步走。

(中時 )