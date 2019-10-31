2020總統大選逼近，為角逐大位藍、綠繃緊神經，鴻海董事長郭台銘日前正式宣布退選後，昔日挺郭資深女星恬娃今(31日)接受《中時電子報》專訪坦言「郭不選淚已哭乾，身為國民黨黨員，決定力挺韓當總統」。恬娃更自爆「韓粉拱我當副手」。

資深女星恬娃身穿韓粉贈與挺韓戰袍現身受訪。(照片/游定剛 拍攝)

(31日)下午，資深女星恬娃穿著韓粉送的挺韓戰袍現身。受訪前，先是得意地嗨轉圈向記者介紹這套服裝，她表示「這套戰袍是一位常找我作秀的韓粉送給我，自從郭董確定不選了，所以他送我這件，要我支持會當選總統的韓國瑜」。面對記者好奇詢問「之前支持郭董，為什麼會改支持韓呢?」恬娃表示「郭董很多人喜歡他、支持他，郭確定2020不選，我們眼淚都已哭乾，目前心情調適好了，但身為國民黨資深黨員，我下定決心挺韓，希望他能高票當選」。

資深女星恬娃自爆韓粉拱她當韓副手。(照片/范佐意 拍攝)

恬娃談到「若韓2020選上總統就要去國父紀念館5號出口掃廁所3個月，現在有很多人要跟我一起掃廁所，甚至現在有很多計程車司機不跟我收車錢，他們還跟我說要去掃廁所，都是鐵韓粉」。記者追問「日前在鄭弘儀談話節目上嗆聲，若2020韓當選總統就要將頭砍下」?恬娃笑說「那是一時興起開玩笑亂說，頭剁下來當椅子坐那段不算啦！」恬娃心情亢奮更是向記者自爆「我們未來的韓總統目前為止副手都還沒有出現，現很有很多韓粉、郭粉都拱我出來當副手，韓會有副手出來啦！所以我算是暫代。」

全力挺韓國瑜當總統！資深女星恬娃自爆「韓粉拱我當韓副手

(中時電子報)