韓國夯團Monsta X成員元虎，因被爆欠錢與曾進過少年感化院的消息，今（31）日下午宣布退團。他也親手寫出公開信，他也向成員與一直相信他、支持他的粉絲們低頭道歉，並承認過去一段時間曾犯了大小過錯，逼哭粉絲。

元虎退團後，爆料者韓瑞希卻還窮追不捨要他快還錢，相當可惡。（圖／翻攝自Monsta X粉專）

元虎被BIG BANG的團員TOP的前女友情侶檔，爆出和她借了3000萬韓幣（約台幣80萬），甚至還曾偷東西跟特殊竊盜進過少年感化院。下午Monsta X的經紀公司發出聲明，表示由於多日來的爆料，團員元虎「不想要再對團體帶來傷害」，決定退出團體，但公司也強調針對任何惡意毀謗，會採取法律行對，並表示Monsta X今後會以6人繼續活動。

元虎親筆信認過去曾犯罪。（圖／翻攝自Monsta X粉專）

元虎則在親筆信中寫下：「我是元虎。首先，我要為了無法守住『只給粉絲們留下美好回憶』的保證，與因為我而受到傷害道歉。此外，也對因為我個人因素讓許多人擔心而道歉。

在以 MONSTA X 成員活動的期間內，獲得了 (自己) 不值得得到的祝福與愛護，真心地謝謝各位替我創造了珍貴的回憶。對於和我一起努力、與我站在一起的成員們，我想告訴他們我很感激，還有我愛他們。也想表達我的歉意。

過去有一段不成熟、犯了大小過錯的時間，但在成為練習生並出道後，我回到了正軌，努力不讓自己蒙羞。我要宣布，今日起離開 MONSTA X。

對因為與我相關的不名譽情況而造成傷害的成員們感到抱歉。最重要的是，很抱歉讓相信我的粉絲們失望了。因為無法在看著許多人因為我而陷入困難的樣子，所以做出了這個決定。

包括我們成員，我還要再次真心地向一直相信我、支持我的粉絲們低頭道歉。請成為 MONSTA X 的力量。成員們與我 (的事情) 無關。謹慎地希望各位至少給成員們支持和鼓勵。

他們是一群很好，不應該因為像我這樣的人而停下來，受到如此傷害的人。對讓我直到此刻都能享受到如此幸福的工作人員、成員們，最後是粉絲們，真的非常感謝和抱歉。」

(中時電子報)