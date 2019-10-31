你的降血壓藥都在哪時候吃呢？其實目前沒有統一的建議，不過《歐洲心臟期刊（European Heart Journal）》刊登的一項最新大型研究顯示，睡前服用降血壓藥物，比起早上服藥，不只血壓控制效果好，還能降低罹患和提早死於心臟相關疾病及中風的風險。

西班牙維戈大學（University of Vigo）研究團隊找來近兩萬名的高血壓患者，並將他們分成早上服藥組和睡前服藥組，持續追蹤至少6年，結果發現，相較早上服藥組，睡前服藥組死於心臟疾病的風險減少66％、中風風險減少49％、心肌梗塞的風險減少44％、心臟衰竭的風險減少42％，而且就算把膽固醇指數、性別等其他可能影響結果的因素納入考量，睡前服藥的效果還是比早上服藥好。

夜間血壓高，增急性心血管疾病風險。（圖片來源：Pixabay）

台北榮民總醫院心臟科醫師陳肇文指出，過去就有研究發現，有腎臟病的高血壓病患，因為血壓比較難控制，可能需要吃4～6種藥，如果把藥分成早晚兩次服用，比早上統一吃藥的病患，減少一半的心血管疾病發病率和死亡率，其實和這次研究的結果相當類似。

振興醫院心臟血管內科醫師黃建龍則表示，通常會建議民眾早上服藥，因為比較不會忘記吃藥，他認為要早上還是晚上吃藥影響不大，規律服藥、控制好血壓才是重點。

為什麼晚上服藥可以降低心血管疾病風險呢？黃建龍指出，一般來說，夜間血壓會比白天低，所以如果清晨起床前的血壓偏高時，中風和心血管疾病的機率特別高，因此如果是早上量血壓特別高的民眾，可以考慮晚上服用降血壓藥，控制早上的血壓，但不代表每個人都有這個問題，通常是年長者、有三高問題、容易焦慮緊張的民眾比較容易早上起床時血壓特別高。

如果晚上血壓比白天血壓低10%以上，就算是夜間血壓偏低，不建議晚上吃降血壓藥。（圖片來源：Pixabay）

台北市藥師公會常務理事范曉瑄則表示，像糖尿病、腎病變的病患，因為體內鹽分不容易排出，夜間血壓容易偏高，或許可以考慮改成晚上服藥，控制夜間血壓維持在正常範圍內。

陳肇文表示，夜間血壓和心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的發生率有很大關係，正常情況下，夜間血壓應該比白天血壓低10%，但高血壓病人容易夜間血壓偏高，所以夜間吃藥比較能控制夜間到清晨的血壓狀況，這才是真正需要治療、控制的標的。

他建議，民眾應該早晚觀察自己的血壓狀況，需要特別注意的是，如果晚上血壓比白天血壓低10%以上，就算是夜間血壓偏低，不建議晚上吃降血壓藥，因為半夜起床可能會頭暈、出現姿勢性低血壓的狀況。

我該哪時候吃降血壓藥比較好？

專家們都強調，用藥需考慮個體差異，建議患者務必要和醫師討論服藥時間、劑量，千萬不可自行更動。（圖片來源：Pixabay）

到底該早上吃藥還是晚上吃藥？「吃藥順從性比較重要，吃藥時間點可以看個人情況做調整，」黃建龍強調，血壓控制不好的民眾，可以觀察早上血壓會不會特別高，如果早上血壓偏高，可和醫師討論，是不是需要把一部分的藥移到晚上吃，或是判斷藥量是否足夠，但如果是血壓都控制穩定、早晚量測血壓都在標準範圍內的民眾，其實血壓藥不需要特別調整時間。

另外，黃建龍說，如果是有利尿劑成分也建議在白天服用，避免影響睡眠品質；如果服用的是鈣離子阻斷劑類的降壓藥，白天吃如果會出現下肢水腫的副作用，可以考慮改晚上服藥。

不過專家們都強調，用藥需考慮個體差異，建議患者務必要和醫師討論服藥時間、劑量，千萬不可自行更動。

服用降血壓藥小提醒:

1.按時吃藥：很多病患會覺得血壓正常就可以不要吃藥，但心血管和降血壓的藥物最怕的就是患者突然停藥，因為可能會出現反彈性高血壓的狀況，容易發生腦溢血等急性心血管疾病。如果想要調整藥物，一定要和醫師討論，慢慢調整劑量，千萬不能突然停藥。

2.定時量血壓：早晚都要觀察自己血壓的變化，也能了解目前服用的藥物，對於血壓控制適不適合。

3.觀察藥物副作用：如果發現服藥後出現下肢水腫、頭痛等副作用，可以和醫師反應，討論藥物是否需要調整，千萬不要自己當醫生。

范曉瑄強調，如果民眾有任何用藥問題，也可詢問社區藥局藥師，千萬不要擅自改變用藥方式。

(中時電子報)