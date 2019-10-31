選戰倒數，台南第四選區立委候選人林宜瑾今天在永康競選總部發布南科願景，要求盡速推動南科擴編，解決海內外大廠投資及台商回流等用地需求，並爭取擴編新市都市計畫，讓地理位置極佳的新市能裝入更多新興人口。她說，未來計畫每周推出一個政策主軸，打政見牌，全力拚勝選。

本周六，蔡英文總統將蒞臨台南，下午將至新市福壽巷北極殿前廣場，一同與林宜瑾參與蔡英文、林宜瑾新市聯合競選總部成立，林宜瑾說，除了總統牌加持，她接下來也要打政見牌，希望能拉開和對手的差距，穩穩打贏這場選戰。

林宜瑾第一波政見，鎖定南科新市願景。她說，全球排名擠進前20名的台積電，鎖定台南科學園區投資1.15兆，將創造近一萬個工作機會，顯示台灣經濟環境穩定及南科生產區位極佳，讓台積電有信心大舉投資。

林宜瑾指出，南科正面臨土地滿編問題。面對海內外大廠看好台灣、中美貿易戰台商回流，南科擴編刻不容緩，目前在案有「新市看西農場」及「安定南科ABC區」兩案，林宜瑾建議同步進行，一舉為南科取得足夠用地。

林宜瑾也表示，若僅能擇一，因南科ABC區存在既有聚落，將面臨土地徵收困難等問題；應優先選定新市看西農場，快速解決南科擴編的燃眉之急。對此，林宜瑾強調，將向中央爭取預算專案治水，打造安全產業環境。

針對新市都市計畫，林宜瑾認為永康及南科是台南發展雙引擎，新市則位處永康及南科之間，坐擁國一、國八及台南都會北外環道等便利交通要地，是移入新興人口的絕佳地理位置。

林宜瑾強調，目前新市都市計畫區範圍不足，為提供有公共設施及商業需求等完整規劃的都市空間，政府務必擴大新市的都市計畫範圍。應優先針對新市都市計畫通盤檢討，讓具備戰略位置的新市發揮應有功能。

(中時 )