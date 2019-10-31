名嘴陳東豪日前在政論節目上爆料韓國瑜擔任北農總經理時，常常喝到中午才上班，還曾拿酒瓶打破要刺人，對此韓國瑜已嚴正否認，並委託律師準備向陳東豪提告。然而始終力挺韓國瑜參選總統的名嘴陳揮文，今（31日）在廣播節目中談起此事，也透露與陳東豪相識逾20年，是他的前輩。

陳揮文今日在廣播節目中陳由豪爆料事件，表示與陳東豪認識20年之久，是他的前輩，「他以前也跑社會，司法檢調警政都跑過，我不曉得東豪兄消息來源是哪裡。」

針對陳東豪爆料韓國瑜北農時期常喝醉，曾拿酒瓶刺人一事，陳揮文嘆氣直言真的不知道該怎麼講，但對於陳東豪嗆聲「歡迎來告」，他則稱因為陳東豪很清楚這告不成，韓國瑜去告陳東豪一定輸。

為什麼呢？陳揮文說，第一韓國瑜以前承認過他喝酒，第二韓國瑜真的當過北農總經理，第三韓國瑜現在要選總統，這是可受公評之事，「我又沒有罵你什麼很不好聽的話，侮辱你的人格，沒有我是講你的事情，這個陳東豪是一定贏的。」

(中時電子報)