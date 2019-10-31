真的是人怕紅豬怕肥！12強賽中華隊的業餘合庫隊投手吳昇峰，從去年亞運以來再到入選12強賽中華隊，嘗到了人紅的滋味，曾在台北坐捷運被男球迷「偷拍」，吳昇峰笑笑以對。

甫落幕的亞洲棒球錦標賽中華隊勇冠軍，對戰中國大陸隊的當家先發吳昇峰再一次嘗到出名的況味，他說，參加亞錦賽的壓力非常大，主要是為了業餘棒壇爭口氣，他不能表現太差。

後來這股壓力轉移到一夕暴紅的劉致榮身上，吳昇峰頓時壓力完全釋放出來，他表示，他可以體會劉致榮在風頭上的處境，這是他剛走過的路，可惜劉致榮還沒承擔12強壓力就退出了。

吳昇峰個性開朗，他坦承自己很會聊天，私下個性很open，不過，不熟的人不會侃侃而談，甚至吳昇峰強調，自己很想往諧星發展，他只是在娛樂圈欠伯樂栽培而已。吳昇峰形容自已是「舉手投足就是帥、信手拈來就是愛！」

很喜歡藝人nono的吳昇峰指出，在彭政閔引退賽那天，他曾與網紅蔡阿嘎搭檔，蔡哥被他的台語唬得一楞一楞，完全搶走他的KEY。

吳昇峰透露，日前他在台北捷運被偷拍，而且是一名男性，就在坐在吳昇峰左邊隔一個位子，本來吳昇峰以為自己想太多，結果真的確定是拿手機時偷拍的角度太怪了，就是對著他拍，他覺得很好笑，一直看著對方。

(中時電子報)