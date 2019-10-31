中國電視公司今天（10月31日）歡度50週年生日，特別舉辦台慶感恩茶會，由綜藝大姐大白冰冰與中視主播胡志成擔任主持人，除了回顧50年來中視播出的眾多好戲、綜藝及文教、新聞節目外，中視愛心基金會與旺旺集團董事長蔡衍明也基於企業的社會責任，捐贈7部復康巴士與3輛物資車給多個縣市，以實際行動「關懷弱勢、真愛台灣」。

中視台慶茶會也邀請國民黨、親民黨、民進黨的立法院總召集人曾銘宗、李鴻鈞、柯建銘與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、高雄市長夫人李佳芬、白冰冰、曾在中視製作多檔膾炙人口戲劇的周遊、李朝永夫婦，以及綜藝主持人陽帆、胡瓜、陳亞蘭、由新聞主播轉為《大陸尋奇》主持人的熊旅揚、今年獲金鐘獎提名的蔡淑臻、孫協志等人與會。

來賓對於成長過程中有中視一路伴隨，都感到十分開心。嘉義市長黃敏惠回憶說，中視開播前，她是台視的忠實觀眾，中視開播後，向來有高度忠誠的她，堅決不看，沒想到卻因為中視開台首部電視劇、台灣電視史上第一齣電視劇《晶晶》破功，每天守著電視等看劇，從此成為中視的觀眾，證明藝術文化具有強大的穿透力。黃敏惠還在現場與茶會主持人白冰冰一起清唱了一段由《晶晶》女主角李慧慧、劉引商唱紅的同名主題曲。

中視董事長邱佳瑜致詞時提及，中視的新聞、戲劇、綜藝節目，在過去50年紀錄了台灣轉變的軌跡，在兩岸也發揮舉足輕重的影響力。中視總經理胡雪珠已服務47年，對中視有著深厚的情誼。致詞時她特別感謝旺旺集團董事長蔡衍明，對中視的支持與贊助，讓員工們有個快樂的台慶生日活動，而且針對退休的同仁，晚上還席開25桌讓中視人回娘家，退休員工光是90歲以上就有4位，年紀最長的是93歲，80歲以上將近有20位，50週年的一系列台慶活動讓中視人興奮及歡喜。

胡雪珠也是中視愛心基金會董事長，與各縣市政府都保持良好互動。這次趁中視50週年台慶的機會，基於行政院衛福部提供的資料，中視愛心基金會捐贈5部復康巴士，旺旺集團董事長蔡衍明也加碼再捐5部，以1千6百萬元購買7台復康巴士，3台愛心物資車，幫助需要的民眾。旺旺董事長蔡衍明親手把愛心車的鑰匙送交宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及高雄市等，以實際行動「關懷弱勢、真愛台灣」。

(旺報 )