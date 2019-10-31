美國眾議院外交事務委員會星期三（10月30日）無異議通過2項有關5G的法案，要求美國政府在制訂5G及未來移動通訊標準的國際組織加強「代表與領導作用」，以應對中國大陸在5G網路和標準制訂方面日益擴大的影響力。

據《美國之音》報導，眾議院外交委員會無異議通過這兩項攸關美國5G政策的法案，它們是德州共和黨籍聯邦眾議員麥考爾(Michael McCaul)提出的《促進美國5G國際領導力法案》，另一個是維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員斯潘伯格(Abigail Spanberger)提出的《保障5G安全及其他法案》。

麥考爾眾議員提出的法案要求，美國國務卿應當提高在制訂5G和未來移動通訊標準的國際組織中的「代表和領導」作用，他審議聽證會上說，「中國一心想要成為全球霸主——利用諸如駭客、網路襲擊、智慧財產權盜竊和間諜活動等手段來實現這個目的。考慮到中國長期以來的斑斑劣跡和正在採取的掠奪式行為，中國主控世界5G網路、互聯設備和雲儲存是我們不可接受的風險。我們必須競爭。」

另一個由斯潘伯格提出的《保障5G安全及其他法案》則要求美國政府制訂戰略，確保美國及盟友5G通訊基礎設施的安全。法案要求戰略要確保國際標準制訂組織的完整性，讓其免受政治壓力的影響。「美國長期以來引領數字時代的開拓性成就。然而，在我們及盟友推進建設和開發5G網路和未來移動系統基礎設施之際，外國生產和控制的設備與系統所構成的風險顯得更為突出。」

報導說，美國參議院也有多個涉及5G的法案等待審議，包括密西西比州共和黨參議員提出、得到兩黨支持的《美國5G領導力法案》（United States 5G Leadership Act）。

(中時電子報)