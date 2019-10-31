Mister Donut x 世界巧克力冠軍許華仁。（Mister Donut提供）

許華仁主打每一款甜甜圈都有獨特的個性。（Mister Dount提供）

Mister Donu今年首次與職人聯名合作，邀請9月在「世界巧克力大賽」ICA中，拿下8金13銀7銅3項在地食材獎佳績的世界巧克力冠軍—許華仁，共同開發「Chocolate Collection」可可系列甜甜圈，6款分別為可可碎粒波堤、可可荔枝波堤、碎粒可可圈、白巧可可圈、可可火山黃金圈、可可瑪芬，11月1日起全台Mister Donut門市販售。

許華仁是台灣首位獲得英國倫敦國際巧克力品鑑機構IICCT認證的品鑑師，同時也是屏東「福灣巧克力」創辦人，自品牌創辦至今4年，創下累計22面金牌的驚人佳績，堪稱台灣之光。許華仁說，巧克力從可 可果的品種、選果、發酵到烘焙，每一段製程都是影響風味的關鍵，完成後的巧克力也是活的，每天的味道都不同。如何提取可可最具特色的風味、找出最適合對待它的方式與風味組合，需要想像力與冒險精神，更需要經驗與品味。

本次Mister Donut與許華仁的合作中，主打每一款甜甜圈都有獨特的個性，使用的巧克力沾醬，也是由許華仁親自評選混調，採用堅果基調的純黑可可粉，可可香氣中帶有奶油、紅茶的韻味。以許華仁獲得英國皇家學院巧克力大賽2018年金牌的台灣五號可可碎粒巧克力為發想，自世界50佳可可豆中評選混調出最適合此次創作的可可原豆，研磨為可可原豆碎粒作為甜甜圈灑料，酥脆口感帶有鮮明柑橘類果香，與淡淡太妃糖香氣。即起至12月31日，另有甜甜圈和點心任選買5送1的優惠。

(中時 )