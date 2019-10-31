胡瓜笑說在中視奉獻10年青春，每周7天幾乎都在中視打拚。（本報系記者盧禕祺攝）

中視伴著蔡淑臻長大，現在居然可以演中視的戲，讓她感到奇妙。（本報系記者盧禕祺攝）

陽帆剛加入中視《我愛冰冰Show》，希望為節目帶來新的火花。（本報系記者盧禕祺攝）

中國電視公司今天（10月31日）歡度50週年生日，特別舉辦台慶感恩茶會，由綜藝大姐大白冰冰與中視主播胡志成擔任主持人，邀請多位以前與現在活躍在中視頻道的藝人，如《大陸尋奇》主持人熊旅揚、綜藝主持人胡瓜、崔麗心、陽帆、孫協志與女星陳亞蘭、蔡淑臻等人與會，分享他們的「中視經驗」，大家也齊祝中視生日快樂，未來50年發展會更好。

綜藝大哥大胡瓜曾在中視主持多個綜藝節目，笑說是看胡雪珠播報新聞長大的。提及與中視的緣分，他說：「中視50週年我就參與了10年，這裡就像是我的家一樣，那時每天在這裡上班，當時的地下餐廳，只要我來上來就生意很好，但我一離開，它就關門了。」他對自己在中視所主持過的節目都仍記憶猶新：「禮拜一是《世界非常奇妙》，禮拜四是《非常男女》，禮拜五是《天才Bang!Bang!Bang!》，禮拜六是《紅白勝利》，禮拜天是《全能綜藝通》，幾乎每天都往中視，10年過去了，今日湧起滿滿的回憶，雖然我現在是在其他地方服務。」

話講到這邊台下就有人喊著要胡瓜回來（中視），他幽默接話：「不行，我的長官（指民視）在那邊。」立刻引發哄堂大笑。

陽帆剛重返演藝圈，加入中視黃金綜藝《我愛冰冰Show》主持陣容，他表示自己是抱持著歸零的心態希望為節目帶來新的火花。中視招牌外景節目《飢餓遊戲》主持人孫協志也到場，他提及從小就是看著中視節目長大，「從電視機前的小迷弟，到現在可以站在同一個舞台上，當這個電視台一起努力，成為一份子，成為一家人，是我非常榮幸跟開心的事情。」

入圍金鐘獎最佳女主角的蔡淑臻笑說，她從小很愛看中視的節目，長大之後居然有機會跟中視合作，還拍中視的戲劇《鑑識英雄》，對她而言這感覺很奇妙，她更祝福中視未來50年更為精彩。

(旺報 )