日本沖繩昨(30)日因「首里城」祝融事件，目前關閉園區，雖然感到遺憾，但依舊不減旅客對沖繩旅遊的嚮往，旅行社改以首里城周邊景點為主，如世界遺產的識名園及齋場御嶽、系滿魚市、新商場Parco City、金城町的石板路等，每一處步行遊覽都能發現不同的樂趣。

世界遺產之一的「齋場御嶽」，對於當地人來說是心目中重要的祈禱場所，曾經是男性的禁區，只有女性可以自由進出，相傳古代國王也必須喬裝成女性才能進入，周圍只有環繞鬱鬱蔥蔥樹木及岩石，園區有四個祭拜所，與日本神社、寺廟不同，岩石被作為神參拜，以尊敬的心態走完這神聖之地。

世界遺產之一的「齋場御嶽」，對於當地人來說是心目中重要的祈禱場所(圖/取自VISIT OKINAWA JAPAN 網站)

「識名園」是琉球王族最大的別墅，也是皇室別邸，更是世界遺產之一，造園風格採日本人所喜好的「採迴遊式庭園」建造，雖屬日式庭園但可見到中國風味的六角堂或拱橋非常獨特，另外，園裡也隨著季節的更迭，每季會綻放不同花卉，尤其是花季時吸引不少賞花人潮，在安排這行程時須注意每周三公休，且入內參觀須門票。

「識名園」是琉球王族最大的別墅，也是皇室別邸，更是世界遺產之一。(圖/取材自FUN! JAPAN網站)

另外，還有金城町的石板路，它可是經過戰火保留下的舊時古道，周圍的民宅依舊殘留著當時的面貌，相互映照感受到歲月的痕跡。在往裡面走便會見到樹齡約有300年的茄冬樹，當地有一個傳說，每年神明會下凡一次讓世人如願，更增添它的神秘。

欣賞完具有文化歷史代表的古蹟後，不妨走訪系滿魚市、新商場Parco City及金城町的石板路。系滿魚市式沖繩三大於市場之一，相較於另外兩個於市場，這裡熟食較多、交通方便，用餐環境也佳，可以大啖生猛海鮮，吃飽喝足後可以到最近的Outlet ASHIBINAA購物城血拚一番，愛購物者如果對Outlet商城逛不夠買不夠的話，一定要到沖繩最大購物商城Parco City，6層樓聚集250間店鋪，逛上一整天絕不是問題。

(中時 )