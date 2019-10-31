知名命理師詹惟中今(31日)傳出與妻子張惠文早在6年前離婚！對此，他除了向媒體坦承現在單身中，也稱與妻子還是朋友關係，且未來也絕不再婚，透露離婚是對方主動提的。

其實詹惟中過去就曾在綜藝節目中表示與妻子分居中，過著無性生活長達16年之久，2017年還曾被拍到與一名熟女約會出遊，但詹惟中當時則否認兩人交往，澄清雙方就僅是朋友關係，若有好消息一定會說。

詹惟中被爆早已與妻子離婚，據聯合報報導，他受訪時大方坦承現在單身中，同時也很感激妻子對家庭的付出，放話未來也會照顧對方一輩子，而且他對妻子有承諾，所以絕不會再婚。

詹惟中今年中曾在中天《麻辣天后傳》透露，女兒讀國中時曾問：「你是不是有外遇？」女兒想知道爸爸是否曾經精神外遇或肉體出軌，詹惟中就說，精神外遇從婚前、婚後都會有，他直呼：「看到漂亮女孩子誰不心動？」

主持人利菁則認為詹惟中沒有說實話「你沒有正面回答，我覺得你在...」，詹惟中立刻否認：「我說我沒有 (沒外遇)」，不過利菁則追問以往的新聞事件「狗仔拍的那一些呢？」詹惟中則強調「完全是誤會」。

(中時電子報)