太陽花學運群眾遭警方驅離，法院認定民眾在「禁制區內」非法集會，執行強制驅離時，未依考量比例原則、現場狀況決定警械方式，因此造成民眾受傷，必須賠償110萬。警界一面倒反彈，將10月30日視為「警恥日」，本報對此發出「警察依法驅離需國賠，請問您認為合理嗎?」網路投票，高達97.13%投下「不合理」票，凸顯這樣的判決難以讓人信服。

本報所作的網路投票「警察依法驅離需國賠，請問您認為合理嗎?」至截稿晚上8時為止，已有1萬3千660份投票，有13287人投票「不合理，民眾違法集會，警察依法執行公務」，高達97.13%；有376人投「合理，警察驅離執法過當」，佔2.75%；16人則表示無意見，佔0.12%。

面對排山倒海而來的不滿聲浪，台北市長柯文哲重申力挺基層員警的一貫態度；台北市警局長陳嘉昌在議會表示，他的立場是要上訴，支持員警合法執法，要保障權力，為維護基層同仁權利，北市警局會上訴。

但是這把火燒的不只是台北的警察，而是全國警察未來執法的「信任」，有人無語問蒼天，警大退休教授葉毓蘭形容這是法院羞辱了警察。

(中時電子報)