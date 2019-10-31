大陸一些學校讓小學生上課戴著號稱可以監控腦波狀態的智慧頭環

積極發展人工智慧的中國大陸近日傳出浙江省一所小學的學生被要求配戴「監控頭環」上課，以監測其上課時的注意力，頭環傳送訊號給老師之外，還會轉傳給家長。此事經外媒披露引發爭議後，官方已下令暫停。

《華爾街日報》曾引述大陸社群網站報導，大陸快速發展人工智慧，連小學生的注意力都列入監控項目，大陸有越來越多的教室配備人工智慧攝影機和腦波追蹤器，儘管許多父母和老師將其視為提高成績的工具，但它們已成為一些孩子的惡夢。

《中央社》報導說，外媒實地前往浙江金華市金東區孝順鎮中心小學調查發現，該學校日前引進一款名為Focus One的智慧頭環，上課時讓學生佩戴，用於監測孩子的專注度；頭環會給孩子的注意力打分數，透過系統傳到老師的手機，再由老師把分數發給家長。

報導稱，一些師生對這個頭環效果表示非常滿意，但有些學生備受壓力，會被家長敦促注意力要更集中。記者在現場也發現，一名學生頭環正前方顯示橘色，代表他正集中注意力，但外表感覺並非如此；還有學生說戴頭環會痛，感覺額頭上有個印緊緊壓住。

大陸網路上可以購買到這種號稱可以監控學生上課注意力的頭環。（圖／網路）

陸媒報導稱，根據廠商提供資料，監測腦電波的頭環正中央LED燈可以發出不同顏色，用以顯示學生的專注力狀態。事件被披露後，大陸輿論一面倒批評此舉剝奪孩子的自由，造成極大壓力且侵害隱私，並質疑是否有安全疑慮；部分陸媒更把矛頭指向研發生產的一家浙江廠商，質疑廠商先前送50套頭環給校方是商業操作。

這款頭環目前在大陸網路就可購得，每套要價人民幣3499元（約新台幣1.5萬元），而且經陸媒查證確實如廣告所稱，是由一名大陸哈佛大學博士所研發。

對此，學校一名行政人員表示，這款頭環只有一個實驗班在用，學校開設這個班，家長和學生都沒有反對意見，一年來學生也沒有身體不適。老師們也只是把這個當作一個輔助工具，並不是出於監控的目的。

新京報報導，金華市金東區教育局今天表示，已獲悉並介入此事，責令學校暫停使用，並稱「監控頭環」收集的資料不會外流，不會洩露孩子個人隱私。

(中時電子報)