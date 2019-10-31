癮君子注意！桃園市衛生局11月1日起針對公車站候車亭屋簷內違規吸菸者，將依菸害防制法裁處新臺幣2000元以上1萬元以下罰鍰。衛生局指出，5月1日已經公告公車站候車亭全面禁菸，今天（10月31日）是宣導期最後1天，提醒民眾注意。

衛生局長王文彥指出，依據衛生福利部國民健康署調查統計，桃園市18歲以上成人吸菸率去年10.6％，低於全國的13％，不過去年國中生吸菸率為5.6％，高於全國的2.8％。高中職生吸菸率為12.4％，高於全國的8％。為了減少青少年接觸吸菸的環境，於今年再新增公告356處公車站候車亭為禁菸區，目前全市已有1004處為戶外禁菸場所。

此外衛生局將於11月2日在八德區元聖宮舉辦「無菸健走」活動，鼓勵民眾踴躍參加與。另提醒有吸菸習慣的民眾可利用戒菸免費專線「0800－636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站(http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/)查詢。

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(中時 )