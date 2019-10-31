11月5日至11月7日即將於台中洲際棒球場展開的「世界十二強棒球錦標賽」為今年最後一場國際棒球賽事，主辦單位特別邀請全台縣市首長展現團結精神，拍攝影片為台灣代表隊加油打氣，從主辦城市台中市盧秀燕市長首先開始，串連22個縣市接力成功，邀請全台球迷一起進場相信中華！

繼U12、U18、亞錦賽奪冠之後，作為今年最後壓軸的世界十二強棒球賽，中華隊由總教練洪一中集結史上最強教練團投手教練王建民、打擊教練彭政閔，加上旅日強棒王柏融、陳冠宇及中職菁英好手們，中華代表隊即將扛起壓力，挑戰前進東京奧運！

台北市長柯文哲為12強加油。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

為鼓勵全台球迷都能親臨現場幫中華隊加油，主辦單位也貼心提供「球迷專車」服務，包含從五股、桃園、中壢、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地區都有靠站能付費搭乘往返台中洲際棒球場，票價自400元至800元不等，訂車方式也超便民，只要用通訊軟體LINE加入好友即可完成車次預約，詳情請上官方粉絲專頁。

另外，針對搭乘高鐵、客運球迷的「免費接駁專車」也將自高鐵台中站發車經朝馬轉運站往返台中洲際棒球場，建議欲搭乘球迷可提早到指定地點候車以免向隅，發車時間及上車地點請以官方公告為準。

世界十二強賽事小組預賽台灣和日本、委內瑞拉、波多黎各分在B組，於11月5日首戰波多黎各，11月6日出戰委內瑞拉，「台日大戰」將在11月7日正面交鋒，三場比賽皆在台中洲際棒球場進行。

為創造主場氣勢，本屆中華隊三場賽事將分別贈送白、藍、紅三色贈品給所有入場的球迷，內野熱區發放adidas提供的相信中華經典應援T，內野一般區及內野上層則由運動風尚品牌DAYONE贊助相信中華標語應援T，外野全區同樣是DAYONE贊助的相信中華標語應援毛巾。為了激勵中華隊拿下勝利，DAYONE在贈品安排上別具巧思，依照三場比賽對戰組合，設計對應外語的「再見」應援標語，號召全場球迷換上統一顏色的T-shirt，氣勢萬鈞向對手說「再見」！

新北市長侯友宜為12強加油。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

台中市長盧秀燕為12強加油。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)