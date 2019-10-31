中央氣象局指出，宜蘭一帶的大豪雨會持續到明（1）日，上午開始水氣會逐漸減少，另外，迎風面雨區縮小、降雨逐漸緩和，同時，氣象局也曝光了這波大雨的原因。

氣象局指出，冬季季風通常大氣含水量少，也較穩定，不容易降大雨，但在某些條件下，大氣異常暖溼，受到東北季風及迎風面地形舉升，造成區域性、滯留性降雨，因此給這種特殊的降雨定義為「東北季風異常降雨」。

氣象局表示，東北風影響，清晨水氣多，上午開始水氣逐漸減少，迎風面雖仍有降雨但會逐漸緩和下來，雨區也有縮小的趨勢，剩下東半部地區及北部山區仍有斷斷續續的降雨，其他地區則是多雲到晴的天氣。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》則提到，明起降雨逐漸趨緩，周六全台天氣狀況不錯，但周日開始將再轉為有雨天氣。

氣溫方面，各地清晨、深夜仍偏涼，低溫20至24度左右，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度間，新竹以南及臺東則可達28至31度，中南部日夜溫差仍然偏大，請留意氣溫變化適時調整衣物。

(中時電子報)