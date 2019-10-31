賈乃亮曾為PG One刷金幣應援。（圖／翻攝自微博）

賈乃亮常發文關心PG One。（圖／翻攝自微博）

35歲賈乃亮7年前和大他2歲的李小璐姊弟戀開花結果，兩人育有一女，婚姻生活幸福，本是眾人羨慕的明星夫妻，2年前女方卻鬧出偷吃風波，近日李小璐和PG One親密片外流，更坐實了賈乃亮被戴綠帽的事實。而網友回顧時間軸，發現賈乃亮其實承受了被老婆與好兄弟雙重背叛的打擊，當年PG One參加饒舌節目出道，賈乃亮為力挺同鄉兄弟，狂刷了百萬金幣，將PG One捧出道，如今看來令人唏噓。

2017年年底大陸媒體驚曝李小璐與PG One的夜宿門，當時PG One聲稱將賈乃亮和李小璐視為哥哥、嫂嫂，沒有逾矩的念頭，賈乃亮第一時間也說相信朋友，最後卻黯然承認被戴綠帽，回頭看賈乃亮與李小璐、PG One三人的相識史，其實是從2017年馬蘇帶著李小璐到錄影現場為PG One應援開始。

據知，2017年9月，馬蘇帶著李小璐和賈乃亮到錄影現場支持PG One，此後賈乃亮便多次發文力挺PG One，除了擔心對方身體，當PG One成績好時，賈乃亮還會發文道賀，也曾刷1806600金幣挺PG One，並寫下：「老鄉，加油，我看你決賽」，PG One則回應：「給我亮哥抱拳了」。

2017年10月大陸媒體報導，在三亞目擊賈乃亮和李小璐一家去度假，身邊還跟著PG One，可見三人好感情，但年底便爆出李小璐夜宿門，賈乃亮當晚還開直播稱老婆做頭髮不在家。始終強調是自己對不起太太的賈乃亮，昨李小璐親密片曝光後，網上傳出劇組人員爆料賈乃亮幾乎要「瘋了」，前一個小時還開心和眾人說話，聽到消息後完全失聲，雙重背叛的打擊可想而知。

(中時電子報)