長達3分半鐘影片，畫面清晰、標註時間、地點，拍攝手法根本老司機。（許家寧翻攝）

基隆鐵路街艷名遠播，還沒入夜，門口嫖客已經排隊者眾。（許家寧翻攝）

有台灣「飛田新地」的基隆「鐵路街」艷名遠播，雖多次遭掃蕩，應召業者仍挺而走險，25日警方才高調宣傳新上任所長搗破10年私娼，近來卻網路瘋傳長達3分半鐘影片打臉，影片畫面清晰、並標註時間、地點，拍攝手法根本老司機，引來警方「外流」疑慮，但遭警方嚴正否認。

影片在熟悉的平交道警鈴聲中，尋芳客一路從街頭走到巷尾，雖然還沒入夜，沿途門外就有嫖客在生意熱絡的門口排隊，皮條客或老鴇見到人客上門，熱絡說「看看喔！」稱小姐年輕又漂亮，有1300元、有1500元，任你選？打包票值回票價。

貌似東南亞的小姐身著爆乳裝，身材火辣，露出白皙長腿，向探頭客人嬌笑，拍攝者還口吃詢價，「這都外國的嗎﹖」、「價格呢﹖」見後面嬌小蘿莉體型小姐更開出1000元優惠價，但拍攝者不為所動，向店家推稱再看一下，晚上有4個「同事」要來。

由於拍攝高度約胸前、手法熟練，店家渾然不知遭偷拍，行徑相當大膽，恰好25日基隆市警一分局發布新聞稱鎖定該處一間私娼寮，蒐證後聲請到搜索票再前往查緝，查獲店內2名正在性交易男女，引來網友懷疑是否為警方的蒐證畫面外流。

據了解，基隆市警局長詹永茂一早收到畫面，要求徹查是否是警方的蒐證影帶外流。不過警一分局長婁子才否認，強調24日查獲物證不可能外流，網路流傳影片並非蒐證影帶，認為是嫖客自行拍攝。對此，有網友認為「還不簡單！」呼籲警方拿出影帶釋疑。

(中時 )