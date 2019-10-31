台中市長盧秀燕（後右1）親自主持點燈儀式，適逢萬聖節小朋友們打扮精靈、鬼怪等造型，開心與市長合影。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕（圖前）親自主持點燈儀式：盧秀燕指出，在湖心亭湖面、樹梢打造光影投射，讓戀愛中男女來留下愛的足跡，親子來「光影遊樂園」有歡樂時光。（張妍溱攝）

「美極了！」，2020台灣燈會倒數，台中公園31日晚間搶先點燈，台中市長盧秀燕親自主持點燈儀式，百年湖心亭在光影投射下更顯湖水美景，地面彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，同時綻放光芒，預估吸引上千人次參觀，盧秀燕與藝術家蔡語婕同時彩繪燈籠，與小朋友創作的燈籠齊掛花燈牆，提前為台灣燈會暖身。

市長盧秀燕說，2020年台灣燈會進入緊鑼密鼓倒數計時階段，台中公園夜間充滿詩情畫意、很浪漫，尤其湖心亭湖面、樹梢打造光影投射，讓戀愛中男女來留下愛的足跡，親子來「光影遊樂園」有歡樂時光，打造史上最長、最盛大燈會讓來自各地遊客，聖誕節、元旦、農曆新年、元宵節到台中賞燈、促進消費。

迎接2020年2月8日至23日，台灣燈會在后里花博園區登場，台中市政府新聞局邀請國內外獲獎無數的知名設計師周育潤，先在台中公園打造「光影遊樂園」，另在地插畫家BaNAna Lin阿蕉、藝術家蔡語婕（JIE）參與燈飾彩繪，提前為燈會暖身。

昨日適逢萬聖節，國小學童及幼兒園小朋友裝扮成小精靈、鬼怪，親手繪製各式各樣圖樣花燈掛上彩繪花燈牆，十分可愛，現場開放民眾彩繪燈籠，另「限定彩蛋」活動，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮。

在地插畫家蔡語婕分享，大學到台中念書、生活一待是10年，她將爵士音樂節、珍珠奶茶、秋水茶、糕餅、自行車道等，都是她心中的台中印象，呈現在作品中；她曾在台中公園考取街頭藝人執照，此次受邀回到台中公園參與光影創作格外有意義，特別在燈籠上繪製湖心亭。

台中公園湖心亭逾百年歷史，迎接2020台灣燈會「倒數100天、從心啟動」，象徵從湖「心」亭重新啟動，具傳承意義，打造光影藝術將台中公園點綴的美輪美奐，與創新彩繪燈籠結合，別具風格；副展區於今年12月21日在文心森林公園點燈，台灣燈會總展期為65天。

(中時 )