由文化部及駐泰國台北經濟文化辦事處指導、中華電視公司主辦、泰國世界日報承辦的台泰微電影節，本次主題為「我的家鄉」，用微電影拍出家鄉的美好！台灣及泰國地區共有近200組報名參賽，於今日(31日)揭曉所有獎項，首獎高達10萬元，兩國獲獎者將互訪交流。

台泰微電影節首獎由同時為社會組第一名來自泰國地區的作品《บ้านเกิด我的家鄉》拿下首獎，其中劇情講述泰國南部的地方信仰，即“祭拜諾拉舞之神”儀式來創作而成，而校園組第一名則是由台灣地區作品《最後的記憶》拿下第一名，劇情以「早發性阿茲海默症」為主題，結合己身親人失智症相關經驗拍攝電影《最後的記憶》。更邀請金馬國際影展創辦人徐立功製片擔任監製及台灣知名演員李千那、梁正群共同主演，更到台灣著名景點阿里山山頂取景，讓台灣美景用戲劇的力量推廣到國際。雖是學生作品但相當完整流暢，讓評審團讚嘆不已！

華視將於官網舉辦線上影展讓所有獲獎作品都能讓全世界看見，詳細資訊請上華視官網查詢。

(中時 )