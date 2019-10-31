中共軍用外骨骼機器人成功通過驗收

陸軍士兵在作戰或構築工事時經常需要搬運重物，尤其是大型裝備或炮彈，尤其需要輔助設施才可能完成。近年來機械技術進步，大陸也開發出專為炮兵的彈藥裝填手設計的單兵外骨骼系統，讓士兵可以鬆抬起約50公斤重的炮彈。這種外骨骼系統未來還可以增添多種功能，例如掃雷、救難、構築工事、機動等，大幅增強單兵的作戰能力。

據《新浪軍事》報導，近日中共陸軍裝備部舉辦的「超能勇士—2019」單兵外骨骼系統挑戰賽上，出現了專門為彈藥裝填手研製的單兵外骨骼系統，只見身負機械助力式外骨骼的炮彈裝填手可以立即變身成為大力士，輕鬆舉起四、五十公斤重的155毫米炮彈，顯得毫不費力。

報導說，眾所周知，火炮炮彈裝填工作非常辛苦，尤其是大口徑炮彈往往重達數十公斤，長時間重複一套裝填動作，常讓裝填手腰酸背痛，很多人年紀輕輕就患上了腰椎疾病。而在戰場上，裝填手們的身體狀況也是制約火炮作戰效能的一個重要因素。

單兵外骨骼系統未來還能發展出多種用途，做為單兵戰場上重要輔助裝備。（圖／中國軍網）

為了減輕負擔，許多國家開始研發單兵使用的外骨骼裝備，它以外部動力和機械助力系統，解決單兵力量不夠、體力不支、速度不快等問題。作戰方面，主要圍繞敵後作戰、山地作戰、邊境巡邏、搶險救災等場景，在通用機動平台無法到達、外部能源供給不足的條件下，需要依靠外骨骼提升單兵的負載機動能力和複雜地形適應能力，同時減輕長時間行軍的身體疲勞。作業方面則以彈藥物資搬運、彈藥裝填等為主，在沒有專業設備保障條件下，需要依靠外骨骼提升單兵的搬移托舉能力，同時具有一定的操作靈活性。

報導說，，不少人還認為單兵外骨骼是屬於未來的科幻裝備，實際上隨著技術的發展，單兵外骨骼已經走向了實用。俄羅斯前段時間就公開了敘利亞戰場上士兵穿帶K-2外骨骼進行掃雷作戰的視頻，美國的多款單兵外骨骼裝備也已經在中東戰場上投入使用。

而中國大陸這次的單兵外骨骼系統挑戰賽，目的就是展示共軍單兵外骨骼裝備邁向實用化進程。除了彈藥裝填之外，這次比賽還設置了輕裝機動、負重行軍、物資搬運等7個比賽項目，展現了單兵外骨骼裝備在未來戰場上廣泛應用的前景。

(中時電子報)