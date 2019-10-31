痘痘有如雨後春筍般不斷冒出，對每個人都是非常苦惱的事，但網路一直以來瘋傳若長痘痘可以塗抹牙膏治療，不少民眾也真的嚐試，還表示皮膚變光滑、清涼。對此食藥署做出回應，表示有些確實有抗痘效果，原因在於牙膏內含的抗菌成份，但依靠牙膏內少許成分是不夠的。

食藥署表示，牙膏的基本成分都非常類似，主要包括潔凈劑（界面活性劑）、摩擦劑（去除菌斑和髒污）、粘合劑、芳香劑、三氯沙（標榜抗菌、殺菌効果）、氟化物（預防齲齒）等，其中有些許抗痘效果的是三氯沙，但僅靠牙膏添加的抗菌成份是不夠的，要治療痘痘，必須用到抗生素藥膏，但如今痘痘治療方式已經逐漸轉向抗發炎、調理角質化不正常的面向，而非在第一線使用抗生素製劑。

食藥署最後提醒，若為痘痘所苦惱，還是建議找皮膚科醫師就診，不要誤信偏方，導致延誤治療，讓情況更嚴重。

(中時電子報)