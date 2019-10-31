高雄市政府總預算今下午3點起交付市議會審議，民進黨議員企圖霸占主席台，癱瘓議事。國民黨議員想維護主席台，民進黨議員有備而來借機爆發衝突，有藍營議員頭破流血。國民黨立委參選人黃韻涵指出，民進黨議員充滿「戲胞」，二十幾年沒霸佔過主席台了，依舊身手不凡。

針對高雄市議會肢體衝突，高雄市議會國民黨團事後召開記者會譴責民進黨暴力行為，總召曾俊傑痛批民進黨就是一個暴力政黨，議會問政應該回歸理性，韓市長依法請假，議員職責就應該監督市政審查預算，而不是用暴力問政。

經過民進黨議員這場突襲，國民黨議員劉德林議員受傷，送醫眼角縫五針；副議長陸淑美身為主席被多次推倒；黃香菽議員也直接倒在地上，身上多處掛彩。面對民進黨議員強力抗爭演出，副議長陸淑美的女兒--國民黨立委參選人黃韻涵指出，今天民進黨團的行為失序，不成熟也沒有素質，嚴重破壞議會文化，如何讓人信服這群人有能力帶著全國人民走向更好的生活？而這充滿「戲胞」行為，只能讓全高雄市，乃致全國的民眾看看，這樣的政黨，二十幾年沒霸佔過主席台了，依舊身手不凡。

(中時電子報)