不吃肉救地球？瑞典東北城市于默奧(Umea)的一家公立托兒中心，即將在半個月內展開「無肉實驗」，強制把所有肉類移出菜單，希望讓地球變得更好。這是不過做法惹來不少雜音。

于默奧的吉塔爾倫(Gitarren)托兒中心，專收1到6歲的學齡前兒童，純素菜單是該中心進行超過一年的環境保護計畫的試驗階段之一。中心教師山德斯壯告訴當地媒體，他們愈是深思熟慮，益發認為這點子有意義，「可持續性的發展是我門的起點，(食)肉對氣候變遷會產生重大衝擊。」

不過最引發爭議的是，所有孩子不管幾歲都必須參加，對於早餐或午餐想吃肉的孩子，甚至想吃含肉餅乾的小朋友來說，無一能夠例外。山德斯壯說，供應商表示無法提供全素菜單，也就是無法剔除蛋奶蜂蜜，該中心「被迫」先接受無肉飲食。為消除疑慮，他們找來營養師證明，可以藉吃蔬食滿足孩子的營養需求。

(中時電子報)