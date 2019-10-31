知名命理師詹惟中今(31日)傳出與妻子張惠文早在6年前離婚！其實他多年前就曾自爆與妻子早分居，無性生活長達十多年，今日他鬆口坦承早在6年前離婚，原因令人好奇。

詹惟中與妻子張惠文結婚15年，育有1女詹可安，如今他鬆口證實早在6年前離婚，原因令人好奇。據聯合報報導，詹惟中表示離婚是對方主動提的，透露前妻之前因為媽媽身體不好，修佛祈福一段時間，等於半遁入空門，他也因為感謝前妻對家庭的付出，所以願意離婚。

同時詹惟中也表示會照顧前妻一輩子，未來也絕不會再婚。

詹惟中今年中曾在中天《麻辣天后傳》透露，女兒讀國中時曾問：「你是不是有外遇？」女兒想知道爸爸是否曾經精神外遇或肉體出軌，詹惟中就說，精神外遇從婚前、婚後都會有，他直呼：「看到漂亮女孩子誰不心動？」

主持人利菁則認為詹惟中沒有說實話「你沒有正面回答，我覺得你在...」，詹惟中立刻否認：「我說我沒有 (沒外遇)」，不過利菁則追問以往的新聞事件「狗仔拍的那一些呢？」詹惟中則強調「完全是誤會」。

(中時電子報)