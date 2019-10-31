電力十足的費城管弦樂團之夜，台灣觀眾熱血沸騰，指揮亞尼克秀中文：「歡迎明天再來！」（姚志平攝）

電力十足的費城管弦樂團之夜，台灣觀眾熱血沸騰，指揮亞尼克秀中文：「歡迎明天再來！」（姚志平攝）

電力十足的費城管弦樂團之夜，台灣觀眾熱血沸騰，指揮亞尼克秀中文：「歡迎明天再來！」（姚志平攝）

極負盛名的百年天團費城管弦樂團，睽違5年後再度來台，在指揮家亞尼克．聶澤－賽金的帶領之下，一連兩首份量頗重曲目，讓觀眾熱血沸騰，起立鼓掌不止，亞尼克在演完安可曲目之後，對觀眾秀中文：「歡迎明天再來！」讓觀眾驚呼連連。

亞尼克．聶澤－賽金的身高並不高，但他一站上指揮台，就像個巨人，又舞又跳，和樂團連成一氣，臉上盡是為了音樂而喜悅的笑容，電力十足。他表示，非常信奉指揮大師伯恩斯坦「全身都要參與指揮」的哲學，「我在意的不是我的姿勢，而是如何讓音樂在我的體內流竄，我得先活進音樂裡，才能進而把訊息傳達給音樂家，給觀眾最好的演出。」

今晚演出曲目包括拉赫曼尼諾夫的《第一號鋼琴協奏曲》，以及德弗札克的《新世界交響曲》，展現樂團各聲部實力，聲響表現。

明晚費城管弦樂團將舉行在台的第二場演出，預計與小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉演出柴可夫斯基《D大調小提琴協奏曲》，演出地點同樣在台北國家音樂廳。

(中時 )