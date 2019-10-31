今天是萬聖節，不少藝人玩起變裝扮鬼營造歡樂氣氛，近日忙「嘉年華」世界巡迴演唱會的天王周杰倫（周董），晚間po出萬聖節派對照片，圖中周董和老婆昆凌分別化身《玩具總動員》主角牛仔胡迪及胡迪女友牧羊女，周董頭戴牛仔帽、昆凌手拿牧羊杖，昆凌也在IG發文，夫妻倆變裝和玩具公仔合影，成功復刻成真人版。

周杰倫夫婦今舉辦萬聖節變裝派對。（翻攝IG）

此外，在周董IG照片中，也出現巴斯光年、三眼怪、阿拉丁等角色，眾人卯足玩變裝，周董寫到「祝大家萬聖節快樂啊，猜猜這位扮演willsmith的是誰」，接著寫「往右滑即將公布答案」，沒想到最後一張照近看發現是蕭敬騰，讓許多網友大吃一驚。

頂著黝黑膚色加上濃密捲髮，讓人完全認不出，可見老蕭舉著步槍帥氣露齒笑，另一張則是拿著銀色手槍，眼觀四周彷彿化身偵探般，讓不少網友大笑「晚輩真的很不一樣」、「最強派對」、「黑到看不出是誰」，而老蕭也在周董PO文底下搞笑留言「我只能說我最認真」，留言也引來近千網友按讚。

周杰倫夫婦舉辦萬聖節派對，好友紛紛變裝出席。（翻攝IG）

蕭敬騰頂著黝黑膚色加上濃密捲髮，化身威爾史密斯玩變裝。（翻攝IG）

(中時 )