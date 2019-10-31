台中曉明女中學生31日晚上在台南曾文溪青年活動中心露營野炊時，驚傳疑因瓦斯罐爆炸事件，造成11名學生臉部和手部遭灼傷，台中市長盧秀燕第一時間獲悉後，立即指揮教育局趕赴台南探視及協助，意外發生後，該校學務主任、導師都到醫院陪伴學生，並分頭聯繫家長。
台中市府接獲校方通知後，盧秀燕當關心曉明學生傷勢，立即指示台中市教育局長楊振昇積極協助，由教育局副局長劉火欽馬上率教育局同仁趕赴台南，到場提供受傷學生與家長協助，安撫同團師生，也要求曉明女中立即向參與學生的家長通報。
曉明女中校方表示，此行是國中部二年級學生的戶外教學，三天兩夜的露營活動，共有480名同學參與，今天是第一天，意外發生後，該校學務主任、導師都到醫院陪伴學生。
市府初步了解是學生在野炊時，疑因卡式瓦斯爐使用不當釀禍，曉明女中校長劉瑞瓊修女與現場的老師聯繫與了解狀況，將評估行程是否提早結束，還是按照既定行程進行。
(中時 )
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