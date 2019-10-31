胡瓜與中視淵源極深，過去曾一周五天在中視主持不同節目，當時的他手上同時有《世界非常奇妙》、《天才BANG!BANG!BANG!》、《非常男女》、《紅白勝利》以及《全能綜藝通》，他回憶，「那時候樓下還有餐廳，每次只要我來，生意絕對沒問題，我們節目都有觀眾、眷屬，經常從中午錄到晚上，餐廳生意都不錯。」他笑稱，有一年自己農曆年出國度假10天，餐廳因為沒生意，乾脆跟著關門。

中視歡慶50周年，胡瓜祝福並期許，「我們本來就對旺董（旺旺集團董事長蔡衍明）很多期待，台灣的電視產業急需要注入一股力量，現在做電視的環境非常糟，我們這一代有看過輝煌時期，一路到現在，今天50周年，大家都獻上祝福的話。」他話鋒一轉，「可是未來50周年會越來越艱辛，因為環境會越來越糟，你想做好節目，一定會投入很多成本，但投入成本又在賠的時候，誰願意這樣做？所以我能體諒這些老闆，但旺旺本來就是火車頭，希望未來50年，它可以帶動大家把這個事業好好發展下去。」

胡瓜祝福中視越來越好。（盧禕祺攝）

胡瓜強調，「希望旺旺未來50年，做我們綜藝界或台灣電視圈的火車頭，帶領大家重現榮景，像以前在東南亞及全世界都受到歡迎。」對於旺董蔡衍明的熱心公益，胡瓜也有感而發，「今天看到旺董，覺得真是個老實人，他每個人下來都一直鞠躬，我們環境很像，都是鄉下小孩發跡的，他就是一心想做好公益。」他分析，「我能了解旺董的想法，到這個年齡，你只會越做越多，愛心不會縮水，你對人世間了解更多，有能力就會更有愛心。」

(中時 )