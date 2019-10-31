枋寮鐵道藝術村年度大展「F3藝術枋客」31日在3號倉庫隆重登場，雖11名駐村藝術家的撤村危機未解除，但他們仍賣力地展出不同媒材的平面及立體創作，藉由藝術對話，展現屏東多元、充沛的創作能量。（謝佳潾攝）

枋寮鐵道藝術村年度大展「F3藝術枋客」31日在3號倉庫隆重登場，雖11名駐村藝術家的撤村危機未解除，但他們仍賣力地展出不同媒材的平面及立體創作，藉由藝術對話，展現屏東多元、充沛的創作能量。（謝佳潾攝）

枋寮鐵道藝術村年度大展「F3藝術枋客」31日在3號倉庫隆重登場，雖11名駐村藝術家的撤村危機未解除，但他們仍賣力地展出不同媒材的平面及立體創作，藉由藝術對話，展現屏東多元、充沛的創作能量。（謝佳潾攝）

枋寮鐵道藝術村年度大展「F3藝術枋客」31日在3號倉庫隆重登場，但11名駐村藝術家的撤村危機仍未解除，文化處確定不再與台鐵、駐村藝術家續約，若枋寮鄉公所未能在年底前申請到地方創生計畫、接手管理，這將是倉庫修復後的首次也是末次聯展。

文化處指出，縣府與台鐵的租約到明年6月、與駐村藝術家的合約則到今年底，而兩者確定都不再續約，原因是考量到回歸地方管理後的發展會更好，加上枋寮鄉公所有意以地方創生計畫來接手，文化處將盡全力協助。據悉，地方創生計畫正研議中，公所與文化處都希望能趕在年底前通過，無縫接軌活絡藝術村。

但文化處不諱言地說，公所若未能趕在年底前申請到計畫，最糟的狀況就是「徒留建物無人煙」，但絕對不希望走到這一步，大家都對枋寮藝術村的人事物都存有感情。

枋寮鄉長陳亞麟在消息一出時也說，枋寮藝術村是枋寮鄉的重要代表，絕對不能消失不見，而駐村藝術家更要全部留下來，他們在地耕耘久，是最熟悉地方的一群人。

對於「撤村危機」，藝術家們有苦說不出只能靜觀其變，但他們不忘使命，仍在聯展中展出不同媒材的平面及立體創作，藉由藝術對話，展現屏東多元、充沛的創作能量，但也自嘲地說，「這是3號倉庫修復後的首次聯展，但也可能是末次，不看可惜」，藉此邀大家即日起至12月31日一起來看展。

(中時 )