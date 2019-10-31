太陽花學運群眾在行政院前靜坐遭暴力驅離案，一審北院採信前立委周倪安、民眾周榮宗等10人，當時因員警執勤過當而受傷，求償有理，判北巿警局應賠周等10人共新台幣111萬1570元。

周榮宗、周倪安等30人於民國106年間提起國賠訴訟，控告對象為台北巿政府及台北巿警察局，訴訟期間有人撤回訴訟，其中周榮宗死亡，訴訟由妻子及子女共5人承接，日前辯論終結時共計29名原告，一審台北地方法院今天宣判。

法官認定周倪安等10名原告，於事發當時在場且因員警執勤過當而受傷，除身體疼痛、對國家機關的失望而受有精神上痛苦，請求財物損失及賠償慰撫金為有理由，台北巿警局應賠償。

對此，反年改團體「八百壯士」在臉書發聲明指出，「太陽花國賠，八百壯士要求比照辦理」，八百壯士街頭抗爭485天，嚴謹遵守集會遊行法。活動期間，有部分員警的確執法過當導致多名袍澤受傷，其中一位袍澤，因為被員警用破壞剪剪斷小拇指，造成終身傷殘。

「八百壯士」強調，北院判賠的意思，擺明確定國家就是加害人，那麼，「八百壯士要求民進黨政府比照辦理」！

(中時電子報)