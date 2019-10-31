世界棒球12強賽古巴隊的自辦熱身賽今（31）晚舉行最後一戰，由中職中信兄弟隊迎戰，古巴派出5名投手出擊，全場送出13次奪三振壓下中信兄弟的反撲，最後古巴2比1力克中信兄弟。

本周古巴在新北市新莊球場的4場自辦熱身賽已經結束，對戰亞錦賽中華隊獲1勝1敗、對戰味全龍、中信兄弟皆勝；11月2日古巴還要移師台中洲際球場與12強賽中華隊進行官辦熱身賽。

今晚的古巴與中信兄弟之戰，兩隊都打6安打，不過，中信兄弟吞下13K影響攻勢的流暢度；而古巴將搶分攻勢集中在中信兄弟先發投手周磊投球的第2、4局，有效搶下領先的分數。

古巴在2局下，賽佩達敲出二壘安打、沙猛安打，古巴率先拿到第1分；4局下，又是賽佩達保送、沙猛安打的串連攻擊，接著薩維達拉揮出安打，古巴再下一城。

中信兄弟在5局上由黃鈞聲打出二壘安打上壘、潘志芳補上安打，此時陳文杰擊出高飛犧牲打，中信兄弟扳回1分，以1比2落後至終場。

中信兄弟二軍總教練林威助指出，中信兄弟打者的攻擊心態有待加強，忍不住古巴投手的引誘球，而秋訓展現成果的投手群表現不錯，除了2次隱形失誤而丟分外，這場比賽會很好看。

(中時電子報)