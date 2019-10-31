俄羅斯的行車記錄器影片可謂是「聲名遠播」，因為俄國的公路上總會有出乎意料的新發現，其中「軍備武器上街頭」算是最受歡迎的內容。最近臉書上有人公布俄羅斯高速公路的Su-34戰機，這款戰機被拖車牽拉著，令人好奇要運往何方。

航空學家(The Aviationist)報導，有網友張貼了一組俄羅斯高速公路上看到的奇景，一架蘇霍伊 Su-34戰機戰鬥轟炸機在高速公路奔馳著， Su-34戰機全長15公尺，翼展14公尺，屬於大型戰機。為了方便運輸，機翼已卸下，但是如此巨大的身型，在高速公路上仍然引人注目。另一個特別的重點是，這架戰機是憑著自己的起落架輪胎，在高速公路滑行，而不是安放在長型拖板車上。

為什麼這樣很特別呢? 因為戰鬥機的起落架是為了起降使用，而不是長途運輸，比如美國空軍戰機的起落架，就絕對無法受的起這樣的折騰。然而俄製戰機不同，它們都有相當粗壯的起落架，以適應不平整跑道，或是積雪、積冰跑道的考驗。

這架Su-34戰機的機首畫滿星星，是個戰功機。(圖/via facebook)

同樣值得注意的是，這架戰機的任務標記，上頭滿滿是星星，可見已經完成了許多起作戰作務了。俄羅斯近年最主要的海外作戰任務是敘利亞反恐行動，因此這架Su-34，極有可能是2015年底，部署到敘利亞的戰機之一。

航空學家的一位成員「亞歷克斯」(Alex)，透過他的俄羅斯的朋友管道，又找到更多這架高速公路Su-34的故事，原來這架戰機已經不適合飛行，但是仍然有教學的功能，因此要趁著冬季來臨，大雪覆蓋道路之前，將不適合飛行的飛機從布圖爾利諾夫卡(Buturlinovka)移至佛羅尼斯(Voronezh)。

原來這架戰功機已經退出現役了，那麼它發生了什麼事呢?另一名航空學家德烏索(Stefano D'Urso)表示，今年9月6日，曾發生過兩架Su-34戰機的地面碰撞事故，造成一架Su-34的機翼受損，另一架引擎吸入碎片導致引擎損壞。顯然這就是其中一架受損戰機。

(中時電子報)