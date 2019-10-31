No Name余荃斌日前到花蓮慈濟醫院《2019器官捐贈追思音樂會》演出，巧合的是姨媽臨終前有簽下器官捐贈同意書，受贈單位就是花蓮慈濟醫院，而他日前首度在台北Legacy開唱，就是姨媽過世的日子，讓他更百感交集。

而花蓮慈濟醫院器捐單位有顆「生命樹」，牆上的生命樹每片葉子都是捐贈者的姓名，讓No Name直呼「很有衝擊性」，回想起姨媽「還是很有感觸」，原因是出道前深受姨媽的表演藝術的啟蒙與鼓勵。被問起是否打算簽器官捐贈同意書，他也說會認真思考，並和家人討論。

No Name憶當年Legacy首唱碰姨媽過世。（艾迪昇提供）

在演出前發生意外小插曲，工作人員在他的皮蛋炒麵外盒上註明「No Name」，接待公關在發放餐點時，對工作人員大喊：「No Name？你寫這樣不給我名字，我怎知道要發給誰吃啊？」當時他本人就在現場，忍不住笑意直接向接待公關說：「不好意思他沒寫錯，我的名字就是No Name…。」讓接待公關當場頻道歉。

(中時 )