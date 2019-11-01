《光陰的故事》海報。（圖／中視提供）

『光陰的故事』第1集（陳怡蓉 黃騰浩 賴雅妍 楊一展 馬念先）

講述眷村生活的《光陰的故事》2008年在中視首播，11年過去，每每重播仍引來不少忠實粉絲回憶收看。其中的男女主角和綠葉們如今發展也大不同，飾演「孫一美」的陳怡蓉成為幸福人妻，和醫師老公結婚並生下一女，但也有些演員後來的發展出乎人意料，有人感情生活受矚目，還被舊愛回應「可養隻母狗」，有人戲裡忠厚老實，卻被老爸出賣常換女朋友，也有人因病驟逝，使《光陰》成為了記憶中的美好絕響。

楊一展感情受外界矚目。（圖／中時資料照片）

1. 楊一展

39歲的楊一展當年以「陶復邦」一角熬出頭走紅，還因此跟戲中的女友「汪茜茜」賴雅妍傳假戲真做，但後來不了了之，之後他演《16個夏天》和林心如傳曖昧，最後雙方關係尷尬，楊一展後來又公開認了女友江祖平，隔年楊、江分手，江祖平被問男方搬家，家中缺女主人很寂寞，江祖平直率回應：「他可以養隻母狗啊！」，之後致歉表示：「我承認我心直口快..我本來想說可以養個母的寵物啊！這點我是真的真的真心道歉！我一定會注意的！」

寇家瑞有穩定女友。（圖／中時資料照片）

2. 寇家瑞

在《光陰》中寇家瑞飾演暗戀女主角孫一美的「朱磊」，戲外寇家瑞有個愛爆料的明星老爸寇世勳，父子倆曾合拍《讓愛飛揚》，當時寇世勳爆料兒子常換女友，曾給他看女朋友照片又說「可是這個已經分手了」，對於兒子婚姻不著急，也看過兒子現任女友，據知對方是幕後工作人員、半個圈內人，兩人去年被拍到約會，被形容是「玩咖被收伏」。

傅珮慈越大越漂亮。（圖／翻攝自 Youtube）

3. 傅珮慈

現年20歲的傅珮慈除了《光陰》外，也演出過《放羊的星星》、《下一站，幸福》，近年則有作品《月亮上的幸福》，當年她演出童年的孫一美，頂著馬桶蓋的髮型加上呆萌演技深植人心，如今已轉大人變成秀麗少女的她，2年前曾受邀上《麻辣天后傳》，她透露小時候大概拍了有40部戲，也幫媽媽賺到第一桶金。

吳玟萱昔遇詐騙。（圖／翻攝自 Youtube；中時資料照片）

4. 吳玟萱

外型美豔的吳玟萱在《光陰》中飾演跟老公董至成嫁來台灣、精神錯亂的上海媽媽，跟馬念先演出母子。有過一段婚姻的她獨自扛起照顧兒子責任，2015年她自曝遭詐騙28萬美元，相當於台幣900多萬，承認因太貪心才掉入對方聲稱賺錢陷阱，全案共有2500多位受害者，最後卻判不起訴，吳玟萱心有不甘回應：「我只是要個公平正義而已，有那麼難嗎？」

趙舜5年前病逝。（圖／翻攝自 Youtube；中時資料照片）

5. 趙舜

最強綠葉趙舜當年就讀文化大學影劇系，和王偉忠及《光陰》孫一美阿公陳博正是同學，2004年趙舜一度因投資失利，賠光所有財產，之後他猛接戲還債，卻陸續在2005年、2007年、2009年傳出中風，2012年他病情惡化須洗腎延續生命，2014年不敵病魔辭世，享年58歲，留下3000萬債務，隔年趙舜患有聽障的小女兒趙紫萱推甄上成大中文系，讓家人相當欣慰，而遺孀張揚真則對於還債仍樂觀，說：「不可能一次還清，就盡我所能囉！」

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

(中時電子報)