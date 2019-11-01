Did Ben Simmons really put KAT in a chokehold? pic.twitter.com/kS5JvT63CY — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

才在31日扭打在一起的七六人中鋒恩比德與灰狼中鋒唐斯，兩人之間戰火持續延燒到社群媒體上，因為唐斯嘲笑恩比德是在獅群裡面長大的賤人，更貼出恩比德上季季後賽次輪遭到淘汰後痛苦照片，恩比德也毫不示弱回嗆：「你是軟蛋！」

恩比德與唐斯整場比賽都在相互推擠，也累積不少火氣，終在第3節恩比德先推了唐斯，點燃兩人扭打在一起的戰火，儘管兩人隨即遭到驅逐，恩比德卻在聽到自己被驅逐時，刻意站在場邊狂吼示威，兩人也繼續「打」到社群媒體上面。

看到唐斯在IG上面罵自己是賤人，恩比德隨即留言，「輸20分還在這裡廢話，繼續用那張我上季第2輪被淘汰照片吧，不對！先等等，你根本連季後賽次輪都沒打過，不要只贏3場就敢廢話，但我知道那不是你，因為你一直是軟蛋。」

沒想到唐斯很快就把恩比德這則回覆刪除，更是引爆恩比德的怒氣，恩比德隨即發推表示，「那個號稱自己強硬的小男孩把我回覆刪了，你知道你一直以來都是軟蛋，都打爆你那麼多次了，請進季後賽再跟我講話，你要知道我打爆了你。」

可是最後反而是恩比德停止戰火，他發推表示，「我已經不想再講垃圾話了！」老實講，恩比德和唐斯都屬聯盟當今數一數二的長人，如此隔空互罵的難堪模樣，卻跟小孩子一樣可笑，或許這就是當前美國年輕球員的發洩方式吧。

That tough guy act ain’t cutting it .... you know what you are.. you know what you’ve always been>>> A PUSSY (SAY IT LOUDER FOR PEOPLE IN THE BACK) Been kicking your ass and pretty please make the playoffs before you talk. It’s a known thing that I OWN YOU. @KarlTowns pic.twitter.com/Izqwk3pEnM — Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 31, 2019

(中時電子報)